Verifica l’autenticità delle foto online in tre semplici passi

Verificare se una foto riferita ad un determinato evento e pubblicata sui social sia coerente con la storia raccontata è estremamente semplice.

A volte si tratta di una voto reale che illustra esattamente l’evento raccontato, ma molte altre volte si tratta di una foto fasulla o più spesso di una foto fuori contesto, ovvero una foto reale ma non riferita a quanto raccontato, magari vecchia.

Verificarlo è semplice: basta cercare la foto online. E’ possibile farlo in tre semplici passi. Userò un caso reale: la foto di un trattore che sfonda il portone dell’Agenzia delle Entrate a Parigi e che viene riferita ai moti che stanno agitando la Francia in questo periodo (primavera 2023) scatenati dalla riforma delle pensioni. Vediamo se è una foto reale o meno.

Passo 1 – Copia la foto senza salvarla sul PC

Posiziona il mouse sulla foto e clicca con il tasto destro. Una volta aperto il menu seleziona la voce “Copia immagine”

Passo 2 – Incollala sulla ricerca immagini di Google

Vai su Google e clicca in alto a destra sul link “immagini”. Passerai alla ricerca di immagini. Posiziona il mouse nell’icona della macchina fotografica a destra e cliccala.

Apparirà una nuova maschera, la ricerca per immagini (e non per testo). Qui incollerai l’immagine memorizzata cliccando col destro sulla casella del link e selezionando la voce “Incolla”.

Passo 3 – Analizza i risultati

Appena incollata l’immagine Google presenterà i risultati della ricerca sulla destra. Ed è bastato un attimo per capire che la foto è reale, ma fuori contesto. Guarda qui:

E’ una foto già apparsa nel 2018, sempre riferita a sommosse francesi. Quindi si tratta di una foto reale ma inserita fuori contesto perché non è successo ora.

La ricerca può essere utilissima in questi casi

Questa banale ricerca si rivela tremendamente utile in questi casi:

Verificare se l’avatar di un contatto social è reale o meno

Verificare se una foto è vera o falsa. Se è vera la troverai altrove con certezza. Se falsa probabilmente non esisterà da nessuna parte.

Verificare se è fuori contesto. Come nel caso sopra, potresti ritrovarla in vecchi post o vecchi articoli

Spirito del debunker lascia questo corpo!

Doveroso disclaimer: mi inquietano un tantino i debunker e gli scopritori di fake news (tipo il mio amico Danilo). Tra coloro che credono ad una imminente invasione aliena e quelli che amano scovare le fake news in giro per la rete uscirei a cena senza dubbio con i primi, e difficilmente con i secondi, se non altro per non avere quell’ansia che ti viene stando davanti a qualcuno che cerca sul telefonino ogni volta che apri bocca e dici qualcosa sugli argomenti disparati.

E sai che divertimento… quindi questo articolo l’ho creato più per proteggerti che per andare a rompere i marroni al prossimo. Non lo fare, promesso? 😘