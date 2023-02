I tormentoni di “Repubblica” ed “Il Tempo”: ecco due esempi di programmazione mentale.

La forma più elementare di programmare la mente è la ripetizione. Certo, ce ne sono molte altre ed anche più efficaci se vogliamo, ma la ripetizione è utilizzata da più di un secolo dai media per persuadere le masse. In fondo all’articolo ti indicherò alcune fonti per approfondire la questione.

Negli ultimi anni ho notato che molte testate ripetono all’ossesso alcune frasi apparentemente innocue ma che contribuiscono ad infiammare un clima non disteso dell’opinione pubblica su molte questioni, in particolare su due: vaccini (pediatrici e non) e pandemia.

A distanza di qualche anno noto che la cosa non è cambiata, anzi, si è addirittura consolidata. Per abitudine tendo a leggere giornali online di orientamenti politici differenti per tenermi aggiornato, pur avendo la mia idea su molte questioni. Questo per evitare di cadere nel tranello della persuasione di massa che viene messo in opera sia dagli orientamenti politici che considero affini sia dagli altri.

I tormentoni di Repubblica

Se dico “I furbetti del…” cosa pensi? Ogni volta che apro “Repubblica” c’è qualche “furbetto del….” in prima pagina. Se vuoi toglierti lo sfizio, clicca su questa ricerca: site:repubblica.it “i furbetti del” ed avrai migliaia di pagine che si intitolano “I furbetti di (qualcosa)“. Singolare no?

Te ne riporto solo alcuni:

Ma tra i più divertenti:

I furbetti del craterino

I furbetti del party a tutti i costi

I furbetti del prelievo

I furbetti del cammino di Santiago di Compostela

e via così… per un totale di be 1.520 risultati

Capisco il giornalismo di denuncia, ma trovo la cosa patetica e molto lontana dallo spirito del giornalismo di denuncia che sono abituato a ricordare. Forse è opera de “I furbetti del titolino”?

Per “Il Tempo” volano sempre stracci

Altro pensiero laterale e molto presente nella mia testa da qualche anno a questa parte sono gli stracci che volano, o qualcuno che in una trasmissione TV “asfalta” qualcun altro.

Questa volta i tormentoni sono de “Il Tempo”. Ripetendo una ricerca analoga a quella precedente ecco il risultato: site:iltempo.it “volano stracci”.

Per un totale di 413 risultati. Qui tra asfaltamenti vari e stracci che volano che neanche nei quartieri spagnoli di Napoli o a Trastevere in un giorno di tempesta, ho trovato queste chicche:

Santoro disintegra Letta (nda: neanche in Star Trek…)

Volano stracci islamici. “Cristiani eretici”

Emergenza rifiuti, volano stracci in Regione (nda: giustamente, essendo una emergenza rifiuti)

A Temptation Island volano stracci (nda: e ti credo, si spogliano continuamente)

Scherzi a parte, che tristezza fare questo tipo di informazione.

Clickbaiting? Programmazione mentale? Persuasione?

Io ho la mia idea, essendo appassionato di persuasione da anni e di come viene usata dai media. Ma ad ognuno la propria sentenza. Ti riporto solo qualche fonte che mi ha aiutato negli anni ad avere una visione più chiara sulla questione.

Il potere delle abitudini. Come si formano, quanto ci condizionano, come cambiarle

Ho trovato interessante la parte sulla programmazione mentale, quella in particolare che indica come la ripetizione sia una delle più arcaiche, semplici ma efficaci forme di programmazione mentale.

Clickbait: cos’è e perché sempre più giornali lo fanno

Come funziona la tecnica dei titoli-esca.

Edward Bernays, il pioniere della persuasione

Chi era Bernay, nipote di Freud, che applicò in campo pubblicitario le scoperte del celeberrimo zio.

Efficacemente.com

Il sito di Andrea Giuliodori, che seguo da anni, contenente molte risorse su coaching, abitudini e programmazione mentale.

Se hai altre risorse, non risparmiarcele, condividi pure… 🙂