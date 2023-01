Ecco Cosa Devi Fare Per Trasferire WordPress Senza Impazzire

Avendoci sbattuto la testa da diversi anni, ed essendomela rotta qualche volta, queste sono le regole d’oro per trasferire WordPress con il minor rischio possibile.

Disattiva la cache prima del trasferimento

Se lasci i plugin per la cache attivi, sul nuovo hosting potrebbe crearsi una frattura nello spazio tempo e la terra potrebbe esserne risucchiata. Scherzi a parte, la cache per accelerare la visualizzazione delle pagine dipende da fattori strettamente legati all’hosting quali il percorso assoluto della webroot, i moduli per gestirla (Redis, altro), ecc. Non è detto che il nuovo hosting abbia la stessa configurazione del vecchio per gestire la cache.

Specie nel caso di cache gestita a livello di disco potrebbero insorgere problemi anche per il fatto di aver richiamato il nuovo sito non con l’indirizzo principale ma con il secondario messo a disposizione dall’hosting per accedere prima che la propagazione dei DNS avvenga completamente.

Pulisci il db e la webroot dai file non essenziali

Anni o anche solo mesi di installazione/disinstallazione plugin possono lasciare moltissimi dati inutili che appesantiscono notevolmente il peso dei files da trasferire. Ti consiglio di eliminare i dati non necessari da disco e db utilizzando questi plugin:

Advanced Database Cleaner : elimina dal DB i dati non necessari

Media Cleaner : elimina i media ed i files non utilizzati

Compatta la webroot in un archivio ed espandilo nella nuova webroot mantenedo una copia del vecchio .htaccess

I plugin per i trasferimenti dei blog WP possono sembrare comodi e veloci ma quando trasferisci un sito vai incontro a diverse problematiche che i plugin non possono gestire. La mia tecnica preferita da anni per quanto riguarda i files è la seguente:

compatto la webroot in un archivio .tar.gz (o .zip) nel vecchio hosting mi porto l’archivio nella webroot del nuovo e lo scompatto

La copia del vecchio .htaccess serve perché potrebbero esservi direttive differenti per il funzionamento di php, a prescindere da quelle di WP.

Esporta e importa manualmente il DB

Analogamente ai files, anche per i dati uso la stessa tecnica:

creo un dump nel vecchio DB con phpMyAdmin creo un Db vuoto nel nuovo hosting con php MyAdmin importo il dump

Ovviamente vanno verificate e opportunamente adeguate le informazioni di login in wp-config.php qualora fossero differenti.

Confronta i due .htaccess

In un mondo perfetti potresti aver finito, nel mondo reale non è quasi mai così; confronta l’.htaccess che hai importato con quello precedentemente presente nel tuo nuovo hosting. Se non noti differenze ok, altrimenti riversa nel tuo vecchio .htaccess le direttive mancanti.

Se vuoi chiedermi nel dettaglio qualcosa di più approfondito, o se hai metodi migliori, spara pure nei commenti qui sotto.